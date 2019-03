Rui Pinto vai ser ouvido em tribunal esta sexta-feira à tarde

O português Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, só deve ser ouvido pelo juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial, no Campus da Justiça, no Parque das Nações, esta sexta-feira à tarde.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte judicial, o processo de Rui Pinto ainda não chegou ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Rui Pinto chegou a Portugal quinta-feira ao fim da tarde e foi encaminhado para as instalações da Judiciária, onde passou a noite e onde ainda permanece.

Rui Pinto foi extraditado pela justiça húngara na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo justiça portuguesa por ter acedido aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento Doyen Sports e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de futebolistas do clube lisboeta e do então treinador Jorge Jesus, além de outros contratos celebrados entre a Doyen e vários clubes de futebol.

O 'hacker' português está indiciado de seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e outro de extorsão na forma tentada.

Quando for ouvido em tribunal, Rui Pinto poderá optar por falar ou remeter-se ao silêncio, cabendo ao juiz de instrução criminal determinar a medida de coação a aplicar, que poderá ir do simples termo de identidade e residência até à medida mais gravosa: prisão preventiva.