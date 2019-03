May trava a fundo no prazo para o Brexit

Depois de ter vista negada a possibilidade de levar o seu acordo de novo a votos enquanto este não sofrer alterações, as atenções de May centraram-se em formalizar o pedido de extensão do artigo 50, e consequente adiamento do Brexit. Mas, quando tudo indicava que May ia pedir uma extensão até 30 de Junho deste ano, com opção de activar um adiamento mais prolongado - que podia ir até 2 anos - a Primeira-ministra decidiu que esse não era o caminho, ao dizer que “Enquanto Primeira-ministra, não estou preparada para adiar o Brexit para lá de 30 de Junho”.



Theresa May deu, assim, uma ideia de que se pode demitir caso seja necessário prolongar o adiamento para lá de Junho. Mais tarde, numa declaração em Downing Street, May deixou claro quem considera serem os culpados de um acordo ainda não ter sido aprovado: “Até agora, o Parlamento tem feito tudo para evitar fazer uma escolha. Moção após moção, emenda após emenda, o Parlamento não decide o que quer - até agora os deputados só dizem o que não querem”.

Dizendo estar do lado das pessoas, que querem que o Brexit avance, May reforçou que a bola está do lado dos deputados, ao afirmar que agora tempo de serem eles a decidir.

A União Europeia aceita o pedido de extensão se o acordo for aprovado, até porque uma extensão mais longa levanta questões legais e políticas sobre a participação do Reino Unido nas eleições europeias: “Isso significava pedir-vos que votassem nas eleições europeias quase 3 anos depois de terem votado para sair. Que mensagem é que isso passar? E quão amarga e divisória seria essa campanha?!”, questionou May.

Mas depois de John Bercow, o presidente da Câmara dos Comuns, ter afastado a possibilidade de um novo voto se o acordo for exactamente o mesmo, tornou-se mais difícil (mas não impossível) levar o acordo de novo a votos. Perante a vontade de May em levar de novo o acordo a votos, a deputada trabalhista Yvette Cooper deu voz aos que pedem uma mudança de direcção, ao dizer que “O que May está a fazer ao ficar agarrada a este plano falhado é perigoso para o nosso país!”.

E com o fantasma de um “hard Brexit” a regressar, o Parlamento pode ficar ainda mais partido entre os que preferem a saída sem acordo a um adiamento, que muitos entendem poder levar a que não haja Brexit de todo.