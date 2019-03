Rui Costa sobre Félix: "Há jogadores que não é possível ficarem para sempre"

Rui Costa assume, em entrevista ao jornal italiano "Tuttosport", que João Félix não poderá ficar para sempre no Benfica. O administrador da SAD encarnada garante que a intenção passa por "mantê-lo o máximo de tempo", mas reconhece que surgirá o momento em que isso deixará de ser possível.

"A nossa política passa por tentar mantê-lo o máximo de tempo possível. Depois veremos, porque sabemos que há jogadores que não podemos mantê-los em Portugal para sempre", observou o antigo médio do Benfica, que a determinada altura da sua carreira de futebolista também deixou o Benfica e rumou a Itália.

As perguntas do diário italiano tinham como pretexto o interesse da Juventus em contratar o jovem jogador do Benfica, com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Rui Costa fala de Félix como Félix e não como o seu sucessor. "É um número 10 moderno, uma segundo ponta-de-lança com um notável sentido de golo", descreve o adminitrador da SAD encarnada, nestas declarações ao "Tuttosport".