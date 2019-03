Ricardo Gouveia passa o "cut" na Malásia

Ricardo Melo Gouveia passou o "cut" (par) no Maybank Challenge, na Malásia, no 30º lugar, com duas pancadas abaixo do par, e continua em jogo em mais um torneio do European Tour. O golfista português nem teve um dia muito positivo, ao completar a segunda volta com 73 pancadas (+1), mas terminou com um agregado de duas abaixo, graças aos 69 "shots" do primeiro dia.

Ricardo está empatado com outros 12 golfistas e está a seis pancadas do líder, o belga Thomas Pieters (-8).

Na segunda posição, empatados, com -7, seguem o espanhol Nacho Elvira e o indonésio Danny Masrin.