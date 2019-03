Selecionador mexicano critica FC Porto e repreende Corona

Depois de censurar a decisão de Jesús Corona, que optou por não se juntar à seleção do México, Gerardo "Tata" Martino dispara contra o FC Porto. O treinador argentino critica a forma como os dragões comunicaram a lesão do jogador e sublinha que a sua atitude não é um arbitrário braço de ferro, mas uma exigência de respeito pela seleção do México.

"Quero clarificar que isto também tem a ver com o seu clube [FC Porto]. Nada se resolve com um comunicado de imprensa. Comunicam-se lesões por imagens, por um relatório médico. Algo que até quarta-feira não chegou. A minha obrigação como selecionador do México é fazer respeitar a seleção do México. Isto não é uma mão de ferro, ou o que quer que seja. Isto tem a ver com boas práticas e bons costumes", disse "Tata" Martino, em conferência de imprensa.

O novo selecionador mexicano garantiu que a decisão de Corona em não se juntar à equipa, depois de o ter acertado com o treinador, "teria repercussões". "Tata" Martino acrescenta, agora, que "isto não tem a ver com uma conduta disciplinar dura". O antigo técnico do Barcelona diz que "houve uma sucessão de coisas que se passaram, desde o dia da convocatória" e lembra que não queria que Corona se juntasse à equipa para jogar, "mas para participar".

"Este é um processo que está a começar. Se já tivéssemos dois anos de trabalho, não havia problema", observa o selecionador, que pretende fazer deste caso de Corona um exemplo. Uma atitude que está a ser aplaudida no México, porque é entendida como uma forma de pôr cobro a situações que têm sido sucessivamente criticadas.

Corona tem uma lesão num tornozelo e o FC Porto já esclareceu que houve contacto entre os departamentos médicos. Terá ficado definido que o jogador tinha autorização para não viajar.