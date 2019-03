Ruud Brood sucede a van der Gaag no NAC Breda

O NAC Breda contratou Ruud Brood para suceder a Mitchell van der Gaag no comando da equipa, que ocupa o último lugar da liga holandesa, a nove pontos do primeiro clube em zona de salvação. O antigo treinador de Marítimo e Belenenses foi demitido, após nove jornadas consecutivas sem vencer. A derrota por 4-0, em casa, diante do Utrecht foi a gota de água final.

Brood, de 56 anos, era adjunto do PSV e volta a assumir o cargo de treinadro principal, algo que não sucedia desde que deixou o NEC, em 2015. O técnico holandês foi jogador do NAC, entre 1990 e 1998, e foi treinador adjunto do clube entre 97 e 2004.