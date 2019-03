Lukyanuk lidera Rali dos Açores

Alexey Lukyanukm, em Citroen C3 R5, entra esta sexta-feira no Rali dos Açores como líder da prova que conta para o Campeonato da Europa e para o Nacional de Ralis. O russo completou as três primeiras especiais, na quinta-feira, em 18:44.1. Gastou menos 3.1 segundos do que o francês Pierre-Louis Loubet, em Citroen C3.

O melhor português é Ricardo Moura. O açoriano, em Skoda Fabia, está a oito segundos do líder e a 4.9s de Loubet.

O segundo melhor piloto português é Bruno Magalhães, em Hyundai i20. Ricardo Teodósio, em oitavo, e Luís Rego, em nono, ambos em Skoda Fabia, são os outros pilotos nacionais no "top-10".

Esta sexta-feira correm-se sete especiais cronometradas o Rali dos Açores.