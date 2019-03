Há mais de 20 mil desaparecidos em África devido ao ciclone Idai

Mais de 20 mil pessoas estão desaparecidas no sudeste africano, em consequência da passagem do ciclone Idai. A maioria são de Moçambique e do Zimbabué.

O número é avançado pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que criou uma plataforma digital aberta para ajudar as famílias a procurar parentes sobre os quais não tenham qualquer informação.

O site Restabelecimento de Laços Familiares permite que as pessoas reportem que estão vivas ou que um ente querido está desaparecido.

Segundo o comunicado da CICV, mais de 200 pessoas estão registadas no site como desaparecidas. “É provável que o número aumente quando os serviços forem restabelecidos nas diversas comunidades que estão sem energia e acesso à internet”, admite a Cruz Vermelha.

O número de vítimas mortais do ciclone Idai subiu para mais de 600, nos três países mais afetados pela intempérie. Em Moçambique estão confirmados 293 mortos, no Zimbabué 259 e no Maláui 56.

O ciclone Idai, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, atingiu a Beira (centro de Moçambique) na quinta-feira à noite, deixando os cerca de 500 mil residentes na quarta maior cidade do país sem energia e linhas de comunicação.