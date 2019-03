Localizados 14 dos 32 portugueses desaparecidos em Moçambique

Foram localizados 14 dos 32 portugueses que estavam desaparecidos em Moçambique, após a passagem do ciclone Idai. Ao que tudo indica conseguiram contactar com os serviços consulares portugueses, numa altura em que as redes de telemóvel começam a ser restabelecidas no país, avançam o Sol e a TVI24.

A Renascença contactou a Secretaria de Estado das Comunidades, que não confirma a informação.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros "não confirma nenhuma perda de vida entre os portugueses residentes em Moçambique".

O número de vítimas mortais do ciclone Idai subiu para mais de 600, nos três países mais afetados pela intempérie. Em Moçambique estão confirmados 293 mortos, no Zimbabué 259 e no Maláui 56.

O ciclone Idai, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, atingiu a Beira (centro de Moçambique) na quinta-feira à noite, deixando os cerca de 500 mil residentes na quarta maior cidade do país sem energia e linhas de comunicação.