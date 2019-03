À segunda pode ser de vez. Luciano Vietto volta a entrar nos planos do Sporting, depois da transferência falhada em janeiro de 2018. Os jornais "Record" e "O Jogo" avançam que o argentino poderá ser incluído no acordo com o Atlético de Madrid por Gelson.

Com Bernard dado já como garantido no negócio, Vietto poderá ser o nome que se segue. O avançado, de 25 anos, continua a não contar para Simeone e esta época foi cedido ao Fulham, onde está a ter uma temporada para esquecer.

Utilizado em 22 jogos, Vietto marcou um golo pelo último classificado da Premier League. O jogador, que deu nas vistas no Villarreal e no Sevilha, tem contrato com o Atlético até 2021. A maior dificuldade, assinalada pelos dois desportivos, terá que ver com o salário de Vietto. O Sporting terá de convencer o argentino a baixar as suas exigências, ou então cortar na folha salarial atual.

Vietto cresceu no Racing, da Argentina, e transferiu-se em 2015 para Espanha. Marcou 20 golos, em 48 jogos pelo Villarreal, e foi contratado pelo Atlético. Marcou três golos, nos 28 jogos que realizou na primeira época. Foi cedido ao Servilha, em 2016/17, onde marcou dez golos, em 31 jogos. Começou a época seguinte em Madrid, mas não teve sucesso. O Sporting manifestou interesse em receber o jogador, por empréstimo dos espanhóis, mas ele acabou por escapar para o Valência (19 jogos, cinco golos). Esta temporada foi cedido ao Fulham.