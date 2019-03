Dois regressos e uma paragem

Os três desportivos reservam enfoques diferentes da atualidade, esta sexta-feira. "A Bola" fala de uma paragem, "Record" e "O Jogo" de dois regressos.

"Vietto volta à mesa", titula o "Record". Varandas esteve em Madrid a negociar acordo Gelson com Atlético. Bernard, que também estará incluído no negócio, diz que "é uma grande oportunidade". O médio ganês, que já passou pelo Vitória de Guimarães, tem contrato com o Atlético e está emprestado ao Kayserispor da Turquia. "O Jogo" também assinala que Vietto está no radar do Sporting.

"A Bola" também dedica manchete ao Sporting: "Bruno tem rotura". Médicos do Sporting tentam recuperá-lo para o dérbi da Taça. Falha encontro com o Chaves para não pôr em perigo a presença nas meias-finais da Taça frente ao Benfica.

Em entrevista ao jornal "O Jogo", Léo Jardim, guarda-redes do Rio Ave, diz desconhecer interesse do Sporting.

Hoje é dia de seleção e o jornal chama Ronaldo a manchete: "O rei defende a coroa". CR7 comanda seleção rejuvenescida no ataque ao apuramento para o Euro 2020. Portugal joga, esta noite, a partir das 19h45, com a Ucrânia, na Luz, o primeiro encontro da fase de apuramento. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Na gala dos 115 anos do Benfica, Luís Filipe Vieira manifestou confiança na conquista do título e agradeceu a Bruno Lage e aos jogadores. Jonas chorou ao receber o prémio de melhor jogador do ano. "A Bola" revela que Florentino Luís vai ter cláusula de 120 milhões de euros.

Do mercado, "A Bola" assinala que Simeone quer Herrera e Alex Telles no Atlético de Madrid. "O Jogo" anota que Joseph renovou pelo Vitória de Guimarães e tem cláusula de 20 milhões, e anuncia "invasão azul" a Braga. Os minhotos cederam cinco mil bilhetes a adeptos portistas, em vez dos 1500 obrigatórios. Venda extraordinária significa encaixe de 100 mil euros.