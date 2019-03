Ana Gomes. Moçambique deve dar exemplo na distribuição da ajuda humanitária

Moçambique necessita urgentemente de ajuda, mas também deve dar um exemplo de boa governação na distribuição da ajuda que está a chegar ao país. É o que defende a eurodeputada portuguesa Ana Gomes, que se encontra em Moçambique.

"Toda a gente está extremamente solidária com o povo moçambicano, em particular com as vítimas que estão a sofrer tremendamente, mas também toda a gente quer ter a certeza que a ajuda que está a dar vai efetivamente chegar àqueles que mais precisam”, explica em entrevista à Renascença.

A eurodeputada considera que esta “é uma oportunidade para Moçambique, e para toda a comunidade internacional, de mostrar organização e controlo” na gestão dos apoios.

Ana Gomes destaca o envolvimento da comunidade internacional, e em particular da União Europeia, nesta primeira fase de apoio de emergência a Moçambique. Porém, antevê um longo período de recuperação das zonas afetadas. “A reconstrução vai ser de longo prazo”, afirma.

O número de vítimas mortais do ciclone Idai subiu para mais de 600, nos três países mais afetados pela intempérie. Em Moçambique estão confirmados 293 mortos, no Zimbabué 259 e no Maláui 56.



O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, decretou o estado de emergência nacional na terça-feira e disse que 350 mil pessoas “estão em situação de risco”.



O ciclone Idai, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, atingiu a Beira (centro de Moçambique) na noite de 14 de março, deixando os cerca de 500 mil residentes na quarta maior cidade do país sem energia e linhas de comunicação.