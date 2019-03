Mais de 3 milhões de britânicos já assinaram petição para travar Brexit

De acordo com os media britânicos, o número de assinaturas já recolhidas não tem precedentes desde que o site do Parlamento permite aos cidadãos apresentarem petições.

Mais de 3 milhões de pessoas já assinaram uma petição no site do Parlamento britânico apelando ao Governo que revogue a saída da União Europeia.

De acordo com a agência Reuters, citando fontes presentes no Conselho Europeu, os líderes da UE duvidam das hipóteses de Theresa May conseguir que o acordo de saída seja aprovado no Parlamento britânico.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, terá dito que, antes da ida de May a Bruxelas, acreditava que a primeira-ministra britânica teria dez por cento de hipóteses de vencer a votação no Parlamento. Depois de ouvir Theresa May, a estimativa de Macron terá descido para cinco por cento.



Ao que Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, terá respondido que Macron estava a ser “muito otimista”, relata a mesma fonte da agência Reuters.

Depois de conhecida a decisão do Conselho Europeu, a primeira-ministra britânica agradeceu aos líderes europeus, a decisão de aumentar o prazo para a saída do Reino Unido, afirmando que os deputados britânicos têm agora de decidir com clareza o caminho a seguir.