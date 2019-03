Bispo de Santarém. “A transparência é o preço da credibilidade”

Já este ano, em fevereiro, a Cáritas de Coimbra apresentou um relatório com tudo o que fez, quem quiser pode consultar, e é transparente em relação àquilo que a Cáritas fez. E não houve protestos das pessoas em causa, das construções, das empresas que foram reabilitadas, dos empresários agrícolas que tiveram apoio para as suas terras, para as suas máquinas agrícolas. Enfim, tudo o que foi referenciado, sinalizado, cumprido. E está praticamente concluída a ajuda no que diz respeito à Cáritas de Coimbra.

A Cáritas Europeia tem sobre esta matéria princípios e diretrizes muito claras. As Cáritas têm de fazer fiscalização, é obrigatória a auditoria. Se as Cáritas não fizerem isso, a própria Cáritas Europeia promove ela mesma a auditoria a essas contas.

O próprio desenvolvimento tecnológico, há pessoas que não conseguem entrar na evolução tecnológica e ficam para trás. Mas, são pessoas, e essas pessoas precisam de ajuda. Portanto, nós partilhamos saber e partilhamos aquilo que podemos, e temos de ter em conta que há pessoas de outra idade, com outras dificuldades, que não têm as mesmas capacidade de ganhar, de ter rendimentos como seria desejável.

Houve algumas observações, e é bom que haja observações quando existem dificuldades de transparência. A Cáritas tem todo o interesse em fazer os esclarecimentos necessários, e não pôr em causa a credibilidade de que goza em Portugal. No que diz respeito ao Peditório, ele é fundamental, porque para as próprias Cáritas diocesanas, como é o caso da minha diocese de Santarém, reverte mesmo para as Cáritas paroquiais que estão no terreno, portanto é um peditório importante.

Receia que os portugueses possam estar menos solidários, tendo em conta as polémicas com as ajudas depois dos incêndios de 2017?

É muito importante, por duas razões. Primeiro porque é necessário ajudar quem precisa, segundo porque aumenta a qualidade dos próprios portugueses que ajudam. A pessoa quando dá, quando ajuda, tem a ganhar com isso, na sua qualidade, generosidade, capacidade de interpretar as situações de carência. E uma possibilidade de colaborar com aqueles que necessitam é através deste peditório nacional.

Nesta entrevista o responsável pela Pastoral Social não esconde a preocupação com a grave situação financeira de muitas IPSS, que chegam ao final do ano “com resultados negativos”. O que vale, diz, é a “boa vontade” de quem as lidera.

D. José Traquina admite que a confiança dos portugueses possa ter diminuído, depois das polémicas com os donativos recolhidos para as vítimas dos incêndios de 2017 , mas garante que nas instituições sociais da Igreja, e na Cáritas em particular, há grande preocupação com a transparência das contas, que são sujeitas a auditoria obrigatória.

A Cáritas portuguesa, as Cáritas Diocesanas, as Cáritas paroquiais, continuam a ter um papel muito importante no país, até pela proximidade que têm das populações?



Sim, sobretudo nas situações de emergência as Cáritas têm um papel muito importante e têm essa tradição, e fazem-no bem, temos essa credibilidade. Porque nas comunidades há outras respostas sociais, mas no que diz respeito às emergências e à atenção aos pobres, às famílias e a situações isoladas que aparecem, como estrangeiros, a Cáritas tem aí um lugar muito importante como expressão da própria comunidade que recebe. Repare-se que não funciona com cooperações com a Segurança Social, quer dizer, é mesmo dar aquilo que recebe. Recebe da população e dá a quem precisa.

Além dessa proximidade, também dá resposta às emergências no caso de catástrofes internacionais, como se está a ver agora com Moçambique, em que houve uma resposta quase imediata da instituição.

Exatamente. Houve um sinal da instituição que foi dado logo nas primeiras cheias, a semana passada. A Cáritas Portuguesa avançou com um sinal de 25 mil euros dos seus fundos para responder de imediato, e dar um sinal de boa vontade...

Uma ajuda de emergência…

Uma primeira ajuda. Mas, de repente surgiu aquela avalancha de água, e estamos perante uma situação que requer uma outra resposta. Espero que na próxima segunda-feira consigamos dar algumas informações para a comunicação social daquilo que pretendemos fazer e os esclarecimentos que é preciso dar às populações, porque as pessoas veem as imagens na televisão e estão a perguntar...

Querem ajudar?

Querem ajudar, e 'como é que vamos fazer?' Portanto, temos programado na próxima segunda-feira poder fazer isso com mais segurança.

Haverá uma campanha autónoma, já depois desta Semana Nacional da Cáritas?

Sim, autónoma, depois desta semana, para não estarmos a confundir as coisas. E sobretudo porque possibilita nestes dias pensar melhor as coisas. Há uma coisa que queremos nisto, é manter a credibilidade [junto] do povo português e do Governo de Portugal. Quer dizer, aquilo que se fizer para Moçambique há-de ter toda a transparência, sentido de cooperação com aqueles que necessitam, porque é esse o espírito. Isto não é uma empresa para ter lucros. Quer garantir o serviço, manter o serviço, mas ajudar as populações.

Qual é o papel da Cáritas entre as várias instituições que desenvolvem esse trabalho de solidariedade em Portugal, e muitas pertencem à Igreja, como IPSS's, ou Sociedade de S. Vicente de Paulo?

O papel da Cáritas tem esta dimensão de proximidade, para responder aos pobres, a quem precisa. Mas, há diferenças de diocese para diocese.

Não é possível falar num papel de coordenação por parte da Cáritas neste setor social?

Não. A Cáritas Portuguesa tem coordenação naquilo que são as Cáritas diocesanas. Congrega, não coordena, isto é, converge para que haja uma linguagem comum. A Cáritas Portuguesa promove projetos, cuidados a fazer, ensinamentos que se podem desenvolver para bem das populações, e depois as Cáritas diocesanas assumem esses projetos... mas, respostas estruturais, nas comunidades, nem todas as Cáritas têm. Lisboa e Coimbra têm estruturas várias, mas isso noutras dioceses está mais com as Santas Casas da Misericórdia, com os Centros Sociais Paroquiais, IPSS's.

As dioceses têm configurações diferentes no sentido do apoio às populações. Agora, seja nas Cáritas, seja nos Centros Sociais Paroquiais, uma coisa que me parece importante é desenvolver na população, e nas comunidades o princípio da solidariedade. Não podem uns paroquianos, ou uma comunidade, ter ali um Centro Social Paroquial, e concluir que aquilo ou é do padre ou daqueles que estão lá a mandar, ou da Segurança Social. Não, aquilo é nosso, aquilo é da comunidade, aquilo tem de ser expressão da comunidade. E para ser expressão da comunidade, eles têm que ter participação, nomeadamente também com a ajuda.

Há necessidade de reconfigurar os Centros Sociais Paroquiais, tendo em conta que outras instituições, como as autarquias, estão a assumir valências até agora asseguradas por estas IPSS’s?

A necessidade de reconfigurar é porque as condições económicas e das populações se alteraram. Nós temos comunidades mais pequenas, paróquias do interior onde a população baixou, são menos pessoas.

E um Centro Social Paroquial deve existir para redistribuir fundos que vêm do Estado, que vêm da Segurança Social? Esse é um fim bastante para um Centro Social Paroquial?

Não, não é para receber fundos, é para assegurar que aquele serviço acontece.

Mas, acontece com protocolos que estabelece com a Segurança Social.

Sim, a Segurança Social dá 40 por cento para apoiar que determinado serviço funcione naquela terra, mas a instituição tem que assegurar 60 por cento dos custos com o pessoal, com tudo. Daí agora as dificuldades. Porque, se as pessoas têm fracos rendimentos e a população diminuiu, as instituições não conseguem arranjar os 60 por cento para manter.

De facto, a sustentabilidade é uma grande preocupação da maioria das instituições de solidariedade social...

Neste momento é um problema gravíssimo em Portugal. Nós temos muitas instituições com resultados negativos ao final do ano…

E muitas delas dão resposta onde o Estado não chega. Ainda a semana passada a Provincial das irmãs hospitaleiras dizia à Renascença que estão a fazer 'omoletas sem ovos' e o responsável pelo departamento sócio caritativo de Évora referia que a situação é muito grave, pior ainda do que no tempo da 'troika'. Como bispo responsável por esta área tem recebido essas informações?

Tenho algumas informações que são, de facto, preocupantes. Vemos é gente de muito boa vontade, felizmente, nessas instituições, que só deixam mesmo à última, porque a sua força motivadora é a causa humana, é o amor às pessoas, e fazem-no com uma dedicação, com um carinho extremo.

É muito bonito que uma sociedade cuide dos seus doentes e dos seus deficientes. Porque uma sociedade não pode ser considerada desenvolvida se não cuida dos seus doentes e dos seus deficientes, só assim. Não é ter um desenvolvimento económico e estamos todos contentes. Tem que chegar a todos, têm que ser integrados também na sociedade esses apoios. É uma preocupação, de facto.

E como bispo responsável por esta área pode ter aqui alguma intervenção junto do Estado, fazer mais pressão para que haja sensibilidade para esta matéria?

Bem, a certa altura temos a impressão que ser Igreja não é um ‘+’ (mais) na questão...

Não é uma vantagem, é uma desvantagem?

Às vezes parece uma desvantagem. Mas, reconheça-se que a nossa voz não é outra coisa se não corresponder àquilo que nós acreditamos. Temos uma mensagem, essa mensagem é para bem da humanidade, celebramos aquilo que acreditamos, e queremos testemunhar isso em gestos concretos. Se nos proibirem de fazer uma coisa, vamos fazer outra.

Uma coisa é verdade, nós não vamos deixar nos interessar pela causa humana. Enquanto houver pessoas que precisem, nós queremos lá estar, e os cristãos devem lá estar. Não é nós os bispos, é os cristãos devem lá estar. A nossa preocupação também neste momento é que todos os cristãos tenham esta marca, não podem participar numa missa, ouvir o Evangelho e desinteressarem-se pelos problemas da sua terra ou da sua comunidade. Aquilo faz parte da problemática? Então faz parte de nós.