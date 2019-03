Croácia entra com o pé direito na qualificação para o Europeu 2020

A seleção da Croácia, vice-campeã mundial, entrou com o pé direito na fase de qualificação para o Europeu de 2020, com uma vitória caseira frente ao Azerbeijão, por 2-1.

Apesar dos três pontos, a seleção croata não se livrou do susto de começar a perder a partida, com um golo de Sheydaev, aos 19 minutos de jogo.

A Croácia empatou ainda antes do intervalo, com golo de Barisic, aos 44 minutos. Já perto do final da partida, aos 79 minutos, Kramaric fez o golo da vitória.

Croácia está integrada no grupo E com Eslováquia, País de Gales, Azerbeijão e Hungria.

Brilharete de Depay

A Holanda entrou muito forte na fase de qualificação para o Euro 2020, com uma expressiva vitória por 4-0, em casa, frente à Bielorrússia.

O marcador não durou nem um minuto para mexer, com Depay a aproveitar o mau atraso de um dos defesas da equipa da Bielorrússia e a finalizar para o primeiro da partida.

Num jogo disputado no De Kuip, casa do Feyenoord, Wijnaldum fez o segundo, aos 21 minutos. A goleada foi consumada no segundo tempo com novo golo de Depay aos 55 minutos, de penálti, e Van Dijk, aos 86 minutos. Depay apontou dois golos e duas assistências.

Outros resultados:

Cazaquistão 3-0 Escócia

Chipre 5-0 São Marino

Áustria 0-1 Polónia

Bélgica 3-1 Rússia

Eslováquia 2-0 Hungria



Irlanda do Norte 2-0 Estónia

Israel 1-1 Eslovénia

Macedónia 3-1 Letónia