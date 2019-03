Militão a central ou lateral? Fágner não tem preferência

Fágner, lateral direito da seleção brasileira, não tem preferência em relação à posição de Éder Militão, e destaca a sua qualidade, quer a defesa central, como a lateral direito. Em conferência de imprensa, o defesa do Corinthians elogiou o defesa do FC Porto, que se prepara para rumar ao Real Madrid:

"O Militão é um grande jogador, já mostrou a sua qualidade quer como defesa, quer como lateral. Tem qualidade para jogar como lateral-direito, mostrou-o no São Paulo. Foi a jogar nessa posição que veio para Portugal. Acima de tudo, fico feliz por jogar com ele", disse.

O defesa direito de 29 anos diz que não é essencial que um jogador brasileiro deixe o Brasileirão para chegar à seleção. Apesar de 20 dos 23 jogadores alinharem em campeonatos europeus, Fágner defende outra teoria, e dá um exemplo prático:

"Não é preciso chegar à Europa. O Paquetá acabou de sair do Brasil e chegou à seleção agora, mas já estavam a pedir a sua chamada antes disso. É difícil comparar. Obviamente que quem joga na Europa, joga em grandes clubes e a um nível muito alto. Os jogadores que jogam no Brasil tem de igualar esse nível, apesar de o jogo ser mais lento".

O Brasil joga frente ao Panamá, no sábado, no Estádio do Dragão.