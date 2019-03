Vieira e a luta pelo título. "São oito finais para enfrentar com humildade e ambição"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, destacou o objetivo da reconquista do campeonato, no seu discurso de abertura da Gala Cosme Damião, no Campo Pequeno. O representante máximo do clube da Luz deixou ainda um agradecimento ao plantel encarnado e o treinador, Bruno Lage:

"A reconquista é o nosso principal objetivo. Faltam oito finais, que devemos enfrentar com humildade e ambição. Estamos confiantes com esta equipa que é brilhantemente dirigida por Bruno Lage, com a entrega que é apanágio do Benfica".

A gala, que pretende também celebrar 115º aniversário do Benfica, fica marcada, segundo Vieira, pela passagem de posse da Benfica TV e do Estádio da Luz da SAD para o clube: "A passagem da BTV e do Estádio da Luz cumpre uma das minhas promessas desde a primeira hora. Sempre quis devolver o Benfica aos benfiquistas. O património do Benfica pertence agora 100% aos sócios".

Palavra para Moçambique

Luís Filipe Vieira aproveitou o discurso para enviar uma mensagem de solidariedade para as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique, que já vitimou 242 pessoas:

"Em meu nome pessoal e de toda a família benfiquista, envio uma palavra de afeto e solidariedade para todo o povo de Moçambique".