Stanley Hainsworth. O design é a alma do negócio

A primeira impressão é tudo. Seja de uma pessoa, de uma marca ou de um produto. Há poucas pessoas que saibam tanto sobre isso como Stanley Hainsworth, antigo líder criativo de marcas como Lego, Nike ou Starbucks e que fundou a sua própria agência criativa. Os mesmos princípios de irreverência que imprime nas marcas que trabalha são os que usa no dia-a-dia e, por isso mesmo, é impossível que passe despercebido: o cabelo espetado (bem alto), a roupa garrida e um certo ar alucinado de "cientista maluco" saltam logo à vista. O que lhe sai da boca faz o resto.

No primeiro de dois dias de QSP Summit, uma das maiores conferências de marketing e gestão na Europa, subiu ao palco para dar exemplos do que faz para cativar consumidores para as marcas que trabalha e defendeu que temos todos várias versões de nós próprios. "Todos temos 24 horas para gastar num dia", diz. A criatividade é que faz a diferença entre quem somos e o que fazemos.

Em palco, defendeu que todos temos várias versões de nós próprios. Qual é a sua melhor versão?

Essa é uma boa questão. Aprendi que sou uma pessoa extrovertida e que gosto de interagir com pessoas. São as pessoas que me 'alimentam'... as pessoas e as marcas a que me associo. Sou apaixonado por branding e faço-o a nível pessoal e profissional. Por isso é que algumas pessoas olham para mim e pensam: 'Será que ele está a usar uma disfarce? Será que está a ir para uma festa? Será que tem sempre o cabelo assim? Será que se veste sempre assim?". Sim, faço-o sempre porque, para mim, todos os dias são um evento.

Está sempre a fazer rebranding de si mesmo?

Por dentro, eu sei o que sou. Tenho valores e coisas que são importantes para mim. Por fora, gosto de interagir com o mundo. Por isso, aquilo que visto depende do que sinto e da ocasião. Todos o fazemos. Quando é sábado, quando vamos a uma festa mais formal, quando vamos para o trabalho... usamos coisas diferentes. Todos nos vestimos para diferentes ocasiões. Para mim, está tudo em criar essas ocasiões.

Qual é a ideia ou projeto de que mais se orgulha?

Uma das marcas que mostrei aqui, a Tatcha, que é uma marca de beleza japonesa. É algo de que realmente gosto porque pude criar tudo desde o início. Criei o nome, a identidade... E é uma marca que criou uma conexão emocional com consumidores de todo o planeta. Mas há outros casos. A Gatorade é outro, porque é um bom exemplo de uma marca que se transformou em muitas coisas e cresceu por causa disso. Ele passaram a vender mais e a ser mais bem sucedidos enquanto companhia depois do nosso trabalho de branding. Eu sei que design e negócio são duas coisas, mas têm de funcionar juntas. O design impulsiona o negócio.

As melhores ideias surgem quando se é responsável por todas as partes do negócio?

O design é resolver problemas de negócio. Se tenho um problema como dono de um negócio e as pessoas não estão a interagir com o meu produto, tenho de pedir ajuda a um designer ou a um marketeer. É isso que fazemos, é esse o nosso trabalho. Não criamos só imagens bonitas. Esse é o trabalho dos pintores, que o fazem na esperança de que alguém compre a sua arte. O que nós fazemos é criar ligações com os consumidores para que interajam com a nossa marca comprando coisas.

Como faria o rebranding de Portugal?

Oh, essa é uma boa questão. Há muitas coisas que as pessoas não sabem sobre Portugal. Na sua maioria, as pessoas apenas sabem que Portugal tem história. Pensam no país de um ponto de vista histórico, mas há muito a acontecer aqui na área tecnológica. Há imensa coisa a acontecer. Eu sabia muito pouco de Portugal e, em apenas um dia, fiquei a saber imenso e percebi que é um país incrível.

Talvez um dia possa ser contratado para isso...