Hélio Sousa não assume candidatura ao Mundial sub-20

Hélio Sousa, selecionador nacional de sub-20, prefere não declarar a candidatura à conquista do Mundial do escalão, em maio, apesar de reconhecer que a equipa será encarada como uma das favoritas:

"Nunca assumimos nada em relação a um objetivo final, mas vamos ter condições para disputar todos os jogos para vencer. Queremos muito estar na fase seguinte. Vão dizer que somos um dos favoritos, como foi no Europeu, soubemos viver bem com isso, e vamos preparar os jogos de igual forma".

A seleção que disputará o Mundial de sub-20 é a mesma que conquistou os Europeus de sub-17 e sub-19. Apesar de não admitir favoritismo, Hélio não esconde que seria um grande feito conquistar o Mundial de sub-20:

"Seria mais um momento muito marcante, para a federação e para todos nós. Os jogadores sentem que é preciso fazer algo mais. Já fizeram algo único, a única equipa da Europa que conquistou com a mesma geração, o Europeu de sub-17 e sub-19. Eles sentem que é preciso ir à procura de mais".

Portugal foi sorteado no grupo F do Mundial, com a Coreia do Sul, África do Sul e Argentina. A prova disputa-se na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho.