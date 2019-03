Mais ajuda a caminho. Segundo C-130 português parte esta noite para Moçambique

O segundo avião da Força Aérea Portuguesa com ajuda para as vítimas do ciclone Idai parte esta quinta-feira, às 22h00, para Moçambique.

A Renascença sabe que o avião, um C-130 da Força Aérea, partirá esta noite às 22h00 com a missão preparada nos últimos dias pela Proteção Civil.

Ainda não é certo o número de elementos que constituem esta equipa, mas, ao que apurou a Renascença, esta será composta por elementos da Protecção Civil, INEM, Cruz Vermelha, Força Especial de Bombeiros, GNR, e também um elemento da EDP.

A bordo deste aparelho irão também quase 10 toneladas de carga, sobretudo alimentos e medicamentos, mas também algum equipamento de saúde e de medicina legal.

O avião partirá da pista de Figo Maduro, quase 24 horas depois de um primeiro avião com ajuda ter partido para o país que foi fustigado pelo ciclone Idai. Neste avião seguia uma equipa militar com 35 elementos, na sua maioria fuzileiros.