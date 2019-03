Bloco de Esquerda abstém-se em voto de pesar pela morte de D.Maurílio Gouveia

A aprovação por unanimidade do voto de pesar pela morte de Dom Maurílio Gouveia ainda chegou a ser anunciada pelo presidente do Parlamento, tendo em conta que foi imperceptível a intenção de voto do Bloco de Esquerda (BE), mas poucos segundos depois de Eduardo Ferro Rodrigues fazer esse anúncio, o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, pediu a palavra para dizer que a bancada afinal optava pela abstenção.

O voto de pesar do PSD pela morte do Arcebispo emérito de Évopra acabou por ser aprovado com todas as restantes bancadas parlamentares a votarem a favor, ou seja, PS, CDS, Verdes, PAN e mesmo o PCP.

O texto dos social-democratas lembra D. Maurílio Gouveia como “pioneiro num trabalho de proximidade com as comunidades católicas locais”, falando ainda de um homem “sorridente, delicado, educado, humano e com sentido de humor” que se aproximou “das pessoas como Pastor e não com um discurso ideológico, numa postura até então pouco comum na Igreja portuguesa”.

No voto pode ler-se ainda que o momento alto do ministério de D.Maurílio Gouveia “foi a visita do Papa João Paulo II ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, em 1982”.