Fundação AIS envia primeira ajuda de emergência para Moçambique

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) vai enviar uma primeira ajuda de emergência para Moçambique no valor de 30 mil euros, na sequência do ciclone Idai.

É a resposta da instituição ao pedido feito pelo Arcebispo da Beira que pretende, assim, minimizar o drama vivido pelas populações na sequência do ciclone Idai que atingiu aquela região.

O dinheiro vai servir para comprar bens essenciais. A diretora do secretariado nacional da AIS explica que o dinheiro “vai servir para o bispo adquirir e distribuir lonas de plástico que são essenciais neste momento, material básico para as pessoas, como baldes, copos, pratos, as coisas essenciais. E também a logística necessária para a deslocação dos elementos da Igreja, sejam eles padres, religiosos ou leigos, para poderem ir junto da comunidade que está espalhada e que necessita de ajuda de emergência neste momento tão crítico da situação que se vive na Beira”.

Para poder continuar a apoiar as populações da Beira, a Fundação AIS arrancou com uma campanha de angariação de donativos “dada a urgência e a necessidade tão grande que existe neste momento”. Uma iniciativa que acontece, diz Catarina Martins, “menos de 24 horas depois do Arcebispo (da Beira) nos ter contactado”.

Assim “estamos completamente ao serviço da Igreja de Moçambique e estamos disponíveis para qualquer necessidade que a Igreja possa ter para ajudar a população nestes primeiros momentos”.

Quem quiser contribuir para esta campanha pode ir ao site em www.fundacao-ais.pt onde encontra toda a informação.