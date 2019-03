Sérvia com mais duas baixas de peso para defrontar Portugal

A Federação Sérvia de Futebol anunciou a dispensa do lateral Aleksandar Kolarov e o avançado Filip Kostic, por lesão, que são baixas confirmadas para o jogo contra a seleção portuguesa, na próxima segunda-feira.

Este não é o primeiro contra-tempo para o selecionador Mladen Krstajic, que já se viu privado de Nemanja Matic, médio do Manchester United.

Para as vagas, o selecionador chamou Milan Gajic, do Estrela Vermelha, e Filip Mladenovic, do Lechia Gdansk.

A Sérvia disputa o seu primeiro jogo de qualificação para o Europeu de 2020 na próxima segunda-feira, no Estádio da Luz, contra Portugal, segundo jogo para a seleção de Fernando Santos, que arranca a qualificação na sexta-feira, contra a Ucrânia.