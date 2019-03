Cristiano Ronaldo multado em 20.000 euros por gesto impróprio

A UEFA decidiu multar Cristiano Ronaldo em 20.000 euros, por conduta imprópria. O internacional português escapa, assim, a uma suspensão, pelo que poderá, em princípio, jogar a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em que a Juventus medirá forças com o Ajax.

O avançado da Juventus estava sob a alçada disciplinar da UEFA por conduta imprópria, pela celebração no final da vitória por 3-0 contra o Atlético de Madrid, que permitiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Ronaldo fez um gesto obsceno, em resposta ao treinador do Atlético, Diego Simeone, que no jogo anterior entre os dois clubes tinha celebrado um golo da sua equipa de forma parecida.

Pelo gesto semelhante, Simeone foi multado em 20 mil euros, mas não foi suspenso. O mesmo castigo foi aplicado a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ajudou a Juventus a vencer esse jogo por 3-0, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e dar a volta à eliminatória. Na primeira mão, o Atlético tinha ganho por 2-0.