Ex-presidente do Brasil Michel Temer detido

O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, foi detido esta quinta-feira, 21, em cumprimento ao mandado de prisão autorizado pelo juiz federal, Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

A informação é avançada pelo jornal brasileiro G1, da Globo, que dá conta ainda que os agentes ainda tentam cumprir um mandado contra Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia.

Segundo o mesmo jornal, a Polícia Federal tentava localizar o ex-presidente do Brasil desde segunda-feira sem sucesso.

Temer é alvo de dez inquéritos diferentes no âmbito das investigações da Lava-Jato, mas não se sabe ainda por qual foi detido.

Temer, do PMDB, foi o 37º Presidente da República do Brasil, tendo assumido o cargo depois de concluído o processo de "impeachment" de Dilma Rousseff, ficando no cargo até dezembro do ano passado.

[em atualização]