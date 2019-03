Pepe respeita a Ucrânia, mas só pensa em vencer

Pepe quer colocar, frente à Ucrânia, a primeira pedra na estrada de Portugal rumo ao Euro 2020 e, mais tarde, a revalidação do título de campeão europeu.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com a seleção ucraniana, esta quinta-feira, o central do FC Porto assumiu que Portugal "quer ganhar, sabendo que vai ser muito difícil".

"Temos a ilusão de poder estar no campeonato da Europa e revalidar o nosso título", afirmou, salientando, contudo, que Portugal tem "muito respeito pela seleção da Ucrânia". "Temos de ter a humildade de reconhecer que há um adversário do outro lado que também quer vencer", acrescentou.

Na primeira época pelo Besiktas, em 2017/18, Pepe partilhou balneário com um dos guarda-redes da seleção ucraniana. Trata-se de Denys Boyko, de 31 anos, que hoje em dia é titular na baliza do Dínamo Kiev. A convivência ajudou-o a conhecer melhor a equipa que vai defrontar:

"[A Ucrânia] é uma seleção jovem. Se não me engano, só tem três jogadores acima dos 30 anos. Vamos ter bastantes dificuldades, não vai ser um jogo fácil, mas preparámo-nos bem. Quem jogar saberá o que fazer para ajudar a trazer a vitória para Portugal."

A primeira partida de apuramento para o Euro 2020 está marcada para sexta-feira, às 19h45, na Luz. O Portugal-Ucrânia terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.