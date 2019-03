Fernando Santos não precisa de tomar uma aspirina para decidir o onze de Portugal

O onze de Portugal para o jogo com a Ucrânia não dá dores de cabeça a Fernando Santos. O que apoquenta o selecionador nacional é a consciência de que, com tantos jogadores com muitos minutos nas pernas, a maior parte do treino que faz é de recuperação física.

"Se, aos 65 anos, tivesse dores de cabeça, iria à farmácia tomar uma aspirina. Mal de mim, senão não dormia", afirmou Fernando Santos sobre a escolha do onze inicial, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida de qualificação para o Euro 2020.



O selecionador nacional lembrou que tem vários jogadores "com mais de 50 jogos nas pernas, que nas últimas duas semanas fizeram sete ou oito jogos, e isso ao nível do treino limita muito".

"Quase todo o trabalho que se faz aqui é de recuperação, com alguns detalhes técnico-táticos. É importante a capacidade de absorção [dos jogadores], porque no clube temos muito tempo e vamos treinando e treinando e repetindo e repetindo, e as coisas acabam por encaixar. Aqui depende da inteligência deles", explicou.



Dito isto, Fernando Santos recusou-se a tornar público o onze que alinhará frente à Ucrânia, assim como a análise que fez do comportamento dos três estreantes em convocatórias, Diogo Jota, João Félix e Dyego Sousa. "Não seria correto", vincou.

"Os melhores de todos são os que ganham"



Questionado sobre se este é o melhor grupo de jogadores com que a seleção alguma vez contou, Fernando Santos admitiu que o grupo tem "enorme qualidade", mas pediu respeito para as gerações anteriores.

"Não nos podemos esquecer que portugal é campeão da Europa, com um grupo extraordinário de jogadores. Portugal tem tido sempre enormes jogadores. Dizer que este é o grupo mais forte de todos é muito exagerado. Os melhores de todos são os que ganham. Até ao momento, o melhor de todos é o que foi campeão da Europa", sublinhou.

A primeira partida de apuramento para o Euro 2020 está marcada para sexta-feira, às 19h45, na Luz. O Portugal-Ucrânia terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.