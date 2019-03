Pepe e Félix: Portugal, Portugal, clubes à parte

Pepe esclarece que em ambiente de seleção não há espaço para rivalidades com origem nos clubes. O central, de 36 anos, teve um duelo aceso com João Félix no último clássico, mas fecha a porta a qualquer polémica que se pense abrir.

"É muito simples: ele defende o clube dele e eu defendo o meu. Aqui, defendemos o nosso país, somos companheiros, não há que criar polémicas. Queremos dar o nosso melhor para poder honrar o nosso país e dar alegrias a todos os portugueses", rematou o defesa do FC Porto, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz.

Pepe acrescenta que não é uma questão de mentalidade, "aqui não há que mudar 'chip'", diz o jogador. "Há que defender portugal. Dou-me muito bem com todos eles", acrescenta, numa referência a todos os jogadores do Benfica que estão na seleção nacional.

Portugal inicia a campanha de qualificação para o Euro 2020, esta sexta-feira, frente à Ucrânia. O jogo começa às 19h45, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.