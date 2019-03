Pedro Santos Guerreiro abandona direção do "Expresso"

O até agora diretor do "Expresso", Pedro Santos Guerreiro, abandonou a direção do semanário. A informação já foi confirmada através de comunicado emitido pelo grupo Impresa a que a Renascença teve acesso.

"O diretor-Geral de Informação da Impresa, Ricardo Costa, vai assumir a direção do 'Expresso' de forma interina. Esta mudança acontece na sequência da decisão tomada entre a administração do Grupo Impresa e Pedro Santos Guerreiro, que deixa assim o cargo de diretor do 'Expresso'", lê-se na nota.

O comunicado esclarece ainda que "Pedro Santos Guerreiro manterá uma ligação com o jornal, como colunista".

"A nomeação de Ricardo Costa para assumir interina e transitoriamente a direção do 'Expresso' foi feita tendo em conta o conhecimento que tem do jornal (integrou a sua direção entre 2009 e 2016), e pelo facto das redações do 'Expresso' e da SIC partilharem o mesmo espaço", remata a nota.