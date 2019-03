Raúl Alarcón garante W52-FC Porto "ainda mais forte" em 2019

O ciclista espanhol Raúl Alarcón, vencedor das duas últimas edições da volta a Portugal, acredita que a W52-FC Porto está ainda mais forte do que em anos anteriores.

"A equipa reforçou-se bem e de certeza que estamos ainda mais fortes do que em épocas anteriores", afirmou Alarcón, em declarações à agência Lusa. Os dragões, que esta época subiram ao escalão continental profissional (segundo escalão do ciclismo mundial), recuperaram Rafael Reis e Joaquim Silva, e contrataram Edgar Pinto ao Vito-Feirense e Daniel Mestre à Efapel.

Alarcón admitiu que a subida de escalão da W52-FC Porto traz responsabilidade. No entanto, o espanhol garantiu que não sente mais pressão do que aquela que já sentia. Pressão que ajudou a equipa a vencer as últimas quatro Voltas a Portugal: "Há sempre muita responsabilidade, não só pela subida de escalão, mas também pelas cores que representamos, do FC Porto e dos nossos patrocinadores."

Esta época, Alarcón parte para a Volta a Portugal com a possibilidade de se tornar o primeiro ciclista, desde o compatriota David Blanco, em 2010, a conquistar a prova por três vezes consecutivas.

"O objetivo principal é a Volta a Portugal, mas também as provas internacionais que vamos fazer ao longo da época", referiu. Um dos objetivos é "tentar vencer" a Volta ao Alentejo. "Acho que estamos numa boa condição física toda a equipa. Vamos tentar vencer", afiançou.

A Volta ao Alentejo disputa-se de quarta-feira a domingo, num total de 802,1 quilómetros, entre Montemor-o-Novo e Évora.