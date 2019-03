Icardi reintegrado nos trabalhos do Inter de Milão

Mauro Icardi está de volta aos treinos do Inter de Milão, segundo avança o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", esta quinta-feira.

O avançado argentino, que parou de trabalhar a 13 de fevereiro, em litígio com o clube devido ao impasse na sua renovação e consequente perda da braçadeira de capitão, foi reintegrado nos trabalhos da equipa.

Icardi chegou a Appiano, centro de treinos do Inter, às 8h41 desta quinta-feira, como tem feito, durante o mês que esteve afastado da equipa.

No entanto, em vez de seguir sozinho para o ginásio, para cumprir tratamento à lesão num joelho, Icardi rumou ao relvado, para treinar com os companheiros que restam da "razia" provocada pelas seleções. Sob o olhar atento de vários elementos da direção do Inter, Icardi trabalhou à parte, com o fisioterapeuta do clube.

A renovação de contrato de Icardi, que termina em 2021, tem feito correr tinta em Itália. O avançado, de 26 anos, tem vários pretendentes, mas o Inter prefere segurá-lo. Depois de rejeitar uma oferta, o avançado viu ser-lhe retirada a braçadeira de capitão. A resposta de Icardi foi recusar entrar em convocatórias da equipa.