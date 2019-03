Ataque na Holanda. Autoridades admitem motivações terroristas

As autoridades holandesas acreditam que o suspeito de ser o autor do tiroteio num elétrico em Utrecht, na segunda-feira, agiu com intenções terroristas. Ainda assim, a polícia continua a investigar a possibilidade de existirem outros motivos pessoais para o ataque.

“Estamos a investigar se o suspeito atuou apenas por motivos terroristas ou se as suas ações resultam de problemas pessoais conjugados com uma ideologia radical”, diz a polícia holandesa, num comunicado emitido esta quinta-feira.

As autoridades acreditam também que Gökman Tanis terá atuado sozinho, mas salientam que a investigação ainda está em curso.

Gökman Tanis, de 37 anos, nasceu na Turquia e está detido deste segunda-feira, o dia do ataque, depois de sete horas de caça ao homem. Deve ser presente a um juiz na sexta-feira e vai ser submetido a exames psicológicos.

O tiroteio no elétrico de Utrecht ocorreu na manhã de segunda-feira. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas.

Utrecht é a quarta maior cidade da Holanda. É conhecida pelos seus canais pitorescos e uma grande percentagem de população estudantil. São raros os incidentes com armas de fogo, tal como no resto do país.