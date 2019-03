Controlo antidoping atrasa treino da seleção nacional

O treino da seleção nacional desta quinta-feira começou atrasado, devido a um controlo antidoping surpresa. Não é conhecido, ainda, que jogador ou jogadores foram submetidos a esse controlo.

O início da sessão de trabalhos estava marcado para as 11h00, no Estádio da Luz, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. No entanto, às 11h15, ainda não tinha acontecido. Tal como na véspera, Gonçalo Guedes foi o único ausente, devido a uma gripe. O avançado do Valência ficou no hotel, ainda com febre, e não pôde juntar-se ao grupo.

Portugal prepara os jogos com Ucrânia e Sérvia, de qualificação para o Euro 2020, se Bruno Fernandes, que foi dispensado na terça-feira, devido a uma lesão na região posterior da perna direita.

Fernando Santos faz a antevisão do duelo com a Ucrânia pelas 12h30, em conferência de imprensa. A primeira partida de apuramento para o Euro 2020 joga-se na sexta-feira, às 19h45, na Luz. O Portugal-Ucrânia terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

[notícia atualizada às 11h29]