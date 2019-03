Dois ciclones na rota da Austrália obrigam a evacuação em massa

A Australia está na rota de dois ciclones: o Trevor e o Verónica. No norte do país está a decorrer “a maior evacuação de sempre antes de um ciclone”, diz o líder do governo do Território do Norte, citado pela agência Reuters. Para esta região já foi decretado o estado de emergência.

O ciclone Trevor deve chegar a território australiano no sábado. São esperadas chuvas fortes e ventos que podem chegar aos 250 quilómetros por hora. Os meteorologistas australianos prevêm que este ciclone atinja a categoria 4, numa escala de 0 a 5.

Também este fim de semana, o oeste da Austrália vai ser afetada pelo ciclone Verónica. Em menos de 24 horas, o ciclone subiu da categoria 1 para 4 e os serviços de meteorologia admitem que possa atingir a categoria 5, com ventos de 270 quilómetros por hora.



As autoridades já emitiram alertas para a população costeira.