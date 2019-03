Griezmann não está em negociações com o Barcelona

A irmã e representante de Antoine Griezmann garante que o avançado francês não está em negociações com o Barcelona, ao contrário dos rumores que surgiram na imprensa internacional, nos últimos dias.

Em entrevista ao jornal francês "Le Figaro", Maud Griezmann sublinhou que os rumores que ligam o jogador do Atlético de Madrid ao Barcelona "são infundados".

"Alguns permitem-se alimentar as dúvidas com rumores infundados. Eu sou a única que gere, juntamente com o meu pai e o nosso advogado, os interesses do Antoine. Agora mesmo, não há nada mais que [conversas com] o Atlético", afirmou a irmã e agente do avançado francês.

Estas declarações vão ao encontro do que a própria Maud Griezmann tinha dito ao "L'Équipe", no dia anterior: "Se há um clube com o qual estamos em contacto, neste momento, é o Atlético e não outro."

Maud não negou que a eliminação do Atlético nos oitavos de final da Liga dos Campeões, aos pés da Juventus, o deixou "dececionado". No entanto, salientou que esse sentimento não se desvia daquilo que sentem "os seus companheiros e o seu treinador".

Esta poderá ser a segunda renovação de Griezmann pelo Atlético em dois anos. No verão de 2018, o internacional francês, de 28 anos, foi bastante cobiçado pelo Barcelona, mas acabou por prolongar o vínculo com os "colchoneros" até 2023. A sua continuidade foi anunciada num documentário, denominado "A Decisão" e reproduzido pela televisão espanhola Movistar+.