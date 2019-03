Tenista colapsa a meio de um ponto no Open de Miami

O tenista espanhol Nicola Kuhn assustou espectadores, árbitros e o próprio opositor, na madrugada desta quinta-feira, quando, a meio de um ponto, no Open de Miami, colapsou em pleno "court", com cãibras em todo o corpo.

Após duas horas de duelo, o tenista de 19 anos - feitos no próprio dia -, número 255 do "ranking" ATP, tinha vencido o primeiro "set" frente ao alemão Mischa Zverev, 75.º do mundo, que depois forçara o terceiro, com um 5-7 no segundo. Decorria o terceiro parcial, com 2-2, quando Kuhn caiu ao chão, cheio de dores.

Kuhn contorcia-se pelo chão, a gritar de dor, incapaz de se levantar. Só se levantou com ajuda e foi sob forte ovação que foi retirado do "court", em lágrimas, para receber tratamento. O tenista espanhol teve de desistir do encontro - uma forma bastante infeliz de celebrar o 19.º aniversário.

Perante a desistência de Kuhn, Zverev - que o ajudou - seguiu para a segunda ronda do torneio, em que vai defrontar o georgiano Nikoloz Basilashvili, número 19 da hierarquia mundial.