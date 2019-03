Pedro Pereira pode render 4,5 milhões ao Benfica

O Génova pode desembolsar 4,5 milhões de euros para contratar em definitivo Pedro Pereira ao Benfica, de acordo com a edição desta quinta-feira do jornal "A Bola".

O lateral-direito português, de 21 anos, conquistou um lugar no Génova, na segunda época de empréstimo. Esta temporada, leva 20 jogos pelos italianos, que já avaliam o esforço financeiro necessário para segurar o jogador. Outros clube da Série A estão interessados, porém, só poderão negociar com Pedro Pereira a partir do momento em que o Génova prescinda de acionar opção de compra, fixada em 4,5 milhões de euros.

Pedro Pereira fez grande parte da formação no Benfica, antes de rumar à Sampdoria, clube em que se destacou. As prestações pelos "blucerchiati" levaram o Benfica a recuperá-lo, contudo, o lateral não conseguiu afirmar-se na Luz e, duas épocas depois, regressou a Itália, cedido ao Génova. A primeira meia época não correu bem - seis jogos apenas -, mas a segunda tem sido melhor e Pedro Pereira foi mesmo titular nos últimos dois jogos do Génova, um deles frente ao Real Madrid.