Depois de 44 anos provisórios, Cascais vai ter nova escola secundária construída de raiz

Depois de mais de um ano de espera, a Câmara Municipal de Cascais conseguiu chegar a um entendimento com o Ministério da Educação para avançar com as obras na Escola Secundária de Cascais.

Frederico Pinho de Almeida, vereador com o pelouro da educação, diz à Renascença que "a escola vai ser construída de raiz e no mesmo local”, junto à antiga praça de touros de Cascais.

A autarquia está já a avançar com os procedimentos administrativos: “primeiro o concurso de arquitetura e depois o concurso para a obra”.

A Escola Secundária de Cascais – provisória há 44 anos – teve de encerrar no mês passado sete salas, cinco das quais de aula, por terem sido registados elevados níveis de amianto. A ordem de encerramento foi dada pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

No ano passado, a Câmara Municipal de Cascais fez uma revisão da carta educativa e uma das principais prioridades apontadas no documento era precisamente a construção de uma nova escola, capaz de albergar 42 turmas, de modo a receber todos os alunos do 2º e 3º ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Cascais.

A carta educativa aponta uma estimativa de oito milhões de euros para esta obra.

As Câmaras Municipais têm apenas competências ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, mas mesmo assim o vereador Frederico Pinho de Almeida diz à Renascença que a autarquia tem 40 milhões de euros disponíveis para fazer obras em todas as escolas do segundo, terceiro ciclo e do secundário. Mas precisava de autorização do Ministério da Educação.

“Nós disponibilizamos verbas para fazer esse investimento e estivemos até agora à espera. Já temos um entendimento com o Ministério da Educação, falta assinar o protocolo”, adianta o responsável do município pela educação.

A Escola Secundária de Cascais é a única escola do concelho que vai ser construída de raiz, as outras 12 vão ter intervenções pontuais.