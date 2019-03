Médicos de família. Um terço das vagas do último concurso ficou por preencher

O último concurso para novos médicos de família tinha 113 vagas abertas, mas só 73 profissionais foram colocados.

Segundo as contas do “Jornal de Notícias”, 40 vagas não tiveram interessados, quase metade delas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que foi a zona com mais vagas por preencher.

É também aqui que se regista o maior número de utentes sem médico de família - mais de meio milhão de pessoas.

Já, as regiões do Norte e Centro tiveram quase todas as vagas ocupadas.

A Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar sugere a criação de recrutamento específico para zonas problemáticas.