Sixers chegam à sexta vitória consecutiva apoiados nos ressaltos de Embiid

Joel Embiid agigantou-se na vitória dos Philadelphia 76ers sobre os Boston Celtics, por 118-115, na madruga desta quinta-feira, com um duplo-duplo em que o grande destaque não foram os pontos, mas sim os ressaltos: 22, máximo de carreira.

Além do número incrível de ressaltos, dos quais 16 foram na defesa, o poste camaronês amealhou 37 pontos, que ajudaram à festa em Philadelphia, naquela que foi a sexta vitória consecutiva dos Sixers. Também brilharam Jimmy Butler, com 22 pontos e Tobias Harris, com 21.

Do lado dos Celtics, o destaque vai para Kyrie Irving, que roçou o duplo-duplo, com 36 pontos e nove ressaltos. Al Horford contribuiu com 22 pontos e o suplente Terry Rozier acrescentou outros 20.

Depois do jogo, em declarações à ESPN, Embiid declarou que é "o jogador mais imparável" da NBA, assim como "o melhor jogador defensivo".

Philadelphia segura, assim, o terceiro lugar da Conferência Este, com 46 vitórias, mais três que Boston, que está em quinto.

Todos os resultados



Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks, 107-102

Orlando Magic-New Orleans Pelicans, 119-96



Philadelphia 76ers-Boston Celtics, 118-115



New York Knicks-Utah Jazz, 116-137

Chicago Bulls-Washington Wizards, 126-120



Memphis Grizzlies-Houston Rockets, 126-125



San Antonio Spurs-Miami Heat, 105-110

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors, 114-123

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks, 126-118