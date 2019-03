Moeda de troca por Gelson

Os três jornais desportivos desta quinta-feira focam-se em Bernard Mensah, que pode ser envolvido no negócio do Atlético de Madrid por Gelson Martins.

"Bernard negociado", anuncia o "Record". Médio faz parte do acordo com o Atlético por Gelson. Além do ex-Vitória de Guimarães, o Sporting ainda deve receber 15 milhões de euros. "Bernardo no negócio Gelson", sugere "O Jogo", que diz que os "leões gostam da ideia".

"Bernard Mensah pode entrar nas contas de Gelson", repete "A Bola", que revela que o médio ganês, de 24 anos, para pagar menos pelo extremo português.

O jornal "A Bola" faz capa com a agressão ao dirigente do Sporting Miguel Albuquerque, por parte de um adepto do FC Porto, após o clássico de hóquei em patins: "Sporting quer interdição do Dragão Caixa." Frederico Varandas "vai até às últimas consequências" e deu entrada participação ao Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem.

O jornal "O Jogo" faz manchete com a renovação de Iker Casillas pelo FC Porto. "Estou em minha casa", disse o guarda-redes espanhol, na cerimónia de renovação. Casillas e Pinto da Costa oficializaram aquele que deve ser o último contrato de "San Iker".

Quanto ao Benfica, "Bayern persegue Jota", segundo "O Jogo". Atlético de Madrid "não larga" Rúben Dias, diz o "Record". Taarabt entusiasma os adeptos, revela "A Bola".

Quanto à seleção, que amanhã arranca a qualificação para o Euro 2020, frente à Ucrânia, o "Record" diz que Ronaldo brilhou nos treinos e está de pontaria afinada.