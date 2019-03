Itália. Motorista incendeia autocarro com dezenas de alunos

O motorista de um autocarro escolar foi detido esta quarta-feira, na cidade italiana de Milão, por alegadamente sequestrar e incendiar o veículo com 51 crianças e professores no interior.



O suspeito, um homem de 47 anos natural do Senegal, parou o autocarro numa autoestrada, sem razão aparente, e um aluno telefonou para a polícia.

Quanto os agentes chegaram ao local, o motorista lançou um líquido inflamável sobre o autocarro e terá gritado: “ninguém sai daqui vivo”.

Os motivos ainda não são conhecidos, mas de acordo com relatos a imprensa o homem terá dito que se queria suicidar e apelou a que “parem as mortes no Mediterrâneo”.

A polícia conseguiu retirar todos as pessoas do autocarro. Doze crianças e dois adultos foram levados ao hospital devido a inalação de fumo.

A situação de tensão terminou ao fim de 40 minutos com a detenção do motorista. A agência de notícias Ansa adianta que algumas crianças tinham as mãos atadas.

“Foi um milagre eles terem sobrevivido e temos que agradecer à polícia por isso”, declarou o procurador de Milão, Francesco Greco.