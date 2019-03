Caso Mayorga

Juventus cancela pré-época nos EUA por temer detenção de Cristiano Ronaldo

20 mar, 2019 - 21:37 • Redação

Clube decidiu deslocar participação na International Champions Cup para a Ásia, para evitar risco de detenção do português em solo norte-americano, no âmbito do caso de alegada violação. Mayorga acusa o jogador de a violar, em 2009, em Las Vegas.