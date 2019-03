Corona aumenta lote de indisponíveis do FC Porto

A ausência de Corona é o grande destaque do regresso aos treinos do FC Porto, após três dias de folga. O extremo mexicano lesionou-se e não se juntou à seleção e, esta quarta-feira, desfalcou os trabalhos do clube, que começou a preparar a visita ao Braga, relativa à jornada 27 da I Liga.

Corona realizou tratamento à lesão, que segundo a imprensa mexicana é num tornozelo. Além do mexicano, também Fabiano (treino integrado condicionado), Aboubakar (treino condicionado e ginásio) e Bruno Costa (ginásio) estão entregues aos cuidados do departamento médico. Jorge continua ausente, devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais.

Sérgio Conceição não pôde contar, ainda, com os nove jogadores envolvidos nos compromissos das respetivas seleções: Danilo e Pepe (Portugal); Diogo Costa e Diogo Leite (Portugal Sub-21); Marega (Mali); Mbemba (Congo); Loum (Senegal); e Éder Militão e Alex Telles (Brasil).

Os dragões voltam a treinar na quinta-feira, às 10h30, à porta fechada.

O jogo grande da 27.ª jornada está marcada para 30 de março, sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Braga.