Primeira-minista britânica faz ultimato aos deputados. May quer Brexit até 30 de junho

A primeira-ministra britânica, Theresa May, não está preparada para adiar o Brexit além de 30 de junho.

Numa declaração ao país, Theresa May disse que, agora, é o tempo de o Parlamento decidir sobre o divórcio com a União Europeia (UE).



“Este adiamento é uma questão de grande pesar para mim. Espero ardentemente que os deputados encontrem uma maneira de apoiar o acordo que eu negociei com a UE”, disse a chefe do Governo britânico na residência oficial de Downing Street.



A data inicial para o Brexit era 29 de março, mas a rejeição do acordo com a UE pelos deputados britânicos, por duas vezes, obrigou a um adiamento.

O acordo cumpre o que foi decidido em referendo e é o melhor possível, afirmou Theresa May. “Vou continuar a trabalhar dia e noite para garantir apoio”, frisou.



O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou esta quarta-feira em Bruxelas que recebeu da primeira-ministra britânica Theresa May (com quem "já conversou hoje") um pedido de adiamento da data de saída do Reino Unido da União Europeia até 30 de junho.

Sobre o curto adiamento, Tusk confirma que o mesmo “é possível”, mas terá "reservas", ou seja, está dependente da aprovação no Parlamento britânico do acordo que Theresa May negociou com Bruxelas.