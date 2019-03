Portugal vence Escócia na Ronda de Elite de sub-17

A seleção portuguesa de futebol sub-17 venceu a Escócia por 2-0, na primeira jornada do grupo 6 da Ronda de Elite de acesso ao Europeu da categoria, numa partida disputada em Paisley, na Escócia.

No Saint Mirren Park, golos de Gerson Sousa, logo aos quatro minutos, e Fábio Silva, aos 25, permitiram à formação orientada por Emílio Peixe construir um triunfo tranquilo na abertura da fase decisiva.

A equipa lusa volta a jogar no sábado, frente à Polónia, pelas 12h00, e em 26 de março, com a Rússia (17h00), sendo que se apuram o melhor classificado de cada grupo e os sete melhores segundos.

No outro jogo da poule 6, a Rússia bateu a Polónia por 3-2, pelo que a equipa portuguesa lidera, com melhor diferença de golos, seguida dos russos, com os mesmos três pontos, enquanto polacos e escoceses ainda não pontuaram.