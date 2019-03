Não basta subir ao quinto lugar. Rochinha quer mantê-lo

Rochinha está há pouco tempo no Vitória de Guimarães, no entanto, já percebeu que o objetivo, para o que resta da temporada, é manter o quinto lugar que a equipa conquistou, na última jornada, ao Moreirense.

"Queremos o quinto lugar. Sabíamos que era uma questão de tempo chegar lá, agora vai ser difícil mantê-lo, mas acreditamos no nosso trabalho e na capacidade de cada um", afirmou o extremo português aos jornalistas, esta quarta-feira, à margem da iniciativa "Projeto Guimarães Mais Floresta", que visa a plantação de 30 mil novas árvores.

O estilo de jogo de Luís Castro é "favorável" a Rochinha, que gosta de ter a bola. Apesar de ainda não ter conseguido conquistar um lugar no onze, Rochinha garantiu que "a adaptação tem sido boa". Sobre o menor tempo de jogo, salientou que "a concorrência é maior" que no seu clube anterior.



"É mais difícil do que jogar no Boavista, o plantel tem muita qualidade, mas acredito nas minhas capacidades e, quando a oportunidade surgir, quero estar pronto e agarrá-la", sublinhou o avançado, de 23 anos.

Rochinha nem hesitou em rumar ao Castelo



Rochinha revelou que não pensou duas vezes antes de aceitar a proposta do Vitória, quando soube do interesse do clube na sua contratação.

O reforço de inverno contou como se processou a transferência: "Quando soube do interesse quis vir o mais rápido possível. Foi complicado, uma semana de impasse, mas a minha vontade era estar neste clube."

Rochinha encontrou um clube que se "aproxima muito de um grande", com adeptos que criam um ambiente "fantástico", que "ajuda muito em busca dos objetivos". "O Vitória surpreendeu-me muito", assumiu.