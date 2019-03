Presidente do Conselho de Arbitragem recebido pela PJ

O presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol foi recebido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária. O pedido foi feito pelo próprio José Fontelas Gomes.

Segundo o Observador, a presença de Fontelas Gomes tem como origem o facto do empresário César Boaventura ter publicado sexta-feira, no Facebook, o documento da nomeação de João Capela para o FC Porto - Marítimo, oficializada apenas na manhã do dia do jogo, ou seja, no sábado.