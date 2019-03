Pogba: "Real Madrid é um sonho, especialmente com Zidane"

Paul Pogba fez "olhinhos", esta quarta-feira, ao Real Madrid. O médio francês do Manchester United admitiu que o clube espanhol é uma tentação, mais ainda sendo treinado por Zinedine Zidane.

Em declarações aos jornalistas, durante a concentração da seleção francesa, em Clairefontaine, Pogba assumiu que o Real Madrid "é um sonho", mas também salientou que está feliz no Manchester United:

"O Real Madrid é um sonho para todas as crianças, para todos os jogadores de futebol, especialmente com Zidane, mas estou feliz em Manchester, com um novo treinador [Solskjaer]. Neste momento, estou feliz onde estou. Mas nunca sabemos o que o futuro nos traz."

A seleção francesa, que se sagrou campeã do mundo no verão de 2018, na Rússia, arranca a fase de qualificação para o Euro 2020 na sexta-feira, no terreno da Moldávia, às 19h45. Três dias depois, na próxima segunda-feira, 25 de março, a França recebe a Islândia, novamente às 19h45.