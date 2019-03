Netanyahu visita os Estados Unidos na próxima semana

Benjamin Netanyahu visita os Estados Unidos na próxima segunda e terça-feira e encontra-se com o Presidente Donald Trump.

O primeiro-ministro israelita vai ser recebido na Casa Branca.

Numa nota divulgada pela Presidência americana lê-se que “o Presidente e o primeiro-ministro discutirão os interesses e as acções partilhados pelos seus dois países no Médio Oriente, durante uma reunião de trabalho, no dia 25 de março”.

Já no dia 26 de março Netanyahu participará num jantar oferecido por Trump.